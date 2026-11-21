El presidente de la Federación de Caza en Salamanca, Javier Tendero asistió este viernes a la sede del Partido Popular para mantener una reunión con los candidatos populares que se mostraron del lado de este sector.

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Durante su intervención, Tendero habló, además de las reivindicaciones trasladadas a este partido de cara a las elecciones del 29 de noviembre, de algunas de las problemáticas que afectan a la provincia salmantina. Y manifestó su apoyo al sector primario y su servicio a la sociedad: “Si mañana hay un problema zoosanitario en la provincia y hay que tirar de los cazadores, nosotros estamos ahí. Los cazadores estamos apoyando a la agricultura y a la ganadería”.

En cuanto a la actividad cinegética destacó la problemática existente con el jabalí. Aclaró que “Salamanca es la provincia donde más jabalíes se abaten en toda Castilla y León” y también afirmó que “se han duplicado los accidentes de tráfico en los últimos seis años”, causados principalmente por este animal.

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Señaló el problema que existe con la peste porcina, centrada ahora mismo en Cataluña donde, según el Ministerio de Agricultura, ya se han detectado 83 focos y se han analizado 15.283 animales que han resultado negativo y 2.305 se han investigado en el marco de la vigilancia pasiva.

En este escenario, Tendero afirmó que "si la peste porcina llega a entrar en Salamanca, el panorama para la economía y la ganadería de cerdo ibérico sería terrible”.

Javier Tendero, Presidente De La Federación De Caza De Salamanca. Salamanca24horas La superpoblación de jabalíes que hay en nuestro país y que afecta a la provincia de Salamanca llevó a la Junta de Castilla y León a autorizar a finales del año 2025 la caza del jabalí sin límite de piezas, en todas las modalidades y cualquier día de la semana, justamente para prevenir la propagación de esta enfermedad.

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Hace dos meses, la Junta también autorizó para la caza del jabalí el uso de visores con convertidor o amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos.

Preguntado por los cambios que se han observado en la población de esta especie tras la introducción de estas medidas, responde: “No se ha notado una reducción de la población del jabalí porque es un animal muy listo. Lo que está haciendo es moverse a zonas donde no se caza, refugiándose en las ciudades como en la ribera del río Tormes, donde los vemos porque encuentran tranquilidad y comida, y ahí es muy difícil abatirlos, por eso en lugar de ponerles trampas, que son menos efectivas, pensamos que lo mejor es tener un grupo de cazadores buenos, que saben lo que hacen, y abatir a estos animales que entren a los núcleos poblacionales”.

A mayores, Javier Tendero ha señalado al conejo y al ciervo como especies que están generando daños a la agricultura y también a la ganadería salmantina. En el caso del conejo está causando daños en las cosechas de cereal y el ciervo generando problemas de tuberculosis en el ganado, por eso desde la Federación insisten en que “hay que controlar mucho las poblaciones”.