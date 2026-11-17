La lengua azul ha vuelto a aparecer en la provincia de Salamanca con un serotipo que llevaba años sin registrarse. El Ministerio de Agricultura ha confirmado un nuevo foco de la enfermedad en Calzada de Don Diego, correspondiente al serotipo 1, según la última actualización del Registro de Alertas Sanitarias Veterinarias (RASVE), con fecha del 12 de noviembre.

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La detección supone el regreso de esta variante a la provincia después de más de una década. El último antecedente del serotipo 1 que figura en los registros consultados se remonta a 2013, en Valdelageve, dentro de la comarca de Béjar.

La presencia de la enfermedad no es nueva en Salamanca. Durante 2025 se notificaron dos focos, aunque correspondientes a serotipos diferentes. El primero se detectó en agosto en una explotación de ganado ovino de Lagunilla, con el serotipo 3, mientras que en octubre se confirmó otro positivo en Chagarcía Medianero, en la comarca de Alba de Tormes, esta vez correspondiente al serotipo 8.

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Un año antes, en 2024, la provincia había registrado otros cuatro focos: dos en El Sahugo, uno en Puebla de Yeltes y otro en Sequeros. De esta manera, Salamanca acumula siete focos notificados entre 2024 y noviembre de 2026, contando el último de Calzada de Don Diego.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, principalmente a las ovejas, aunque también puede afectar al ganado bovino y caprino, entre otras especies. Su transmisión se produce mediante la picadura de mosquitos del género Culicoides.

La existencia de distintos serotipos es especialmente relevante porque la inmunidad frente a una variante no garantiza la protección frente a las demás. Por ello, la detección del serotipo 1 supone la identificación de una variante diferente a las que habían protagonizado los últimos focos registrados en Salamanca.