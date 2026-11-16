La Junta autoriza la participación de los veterinarios libres en los saneamientos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León autorizará a partir de ahora la participación de los veterinarios libres en los saneamientos.

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Esta se trata de una petición por la que llevan luchando durante años los ganaderos de la comunidad; una reivindicación que, tal y como informó ya Salamanca24horas hace una semana, se esperaba que se hiciera efectiva próximamente.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural que este lunes se encuentra en Salamanca para mantener un encuentro esta tarde con los ganaderos de la provincia en la localidad de Tamames, ha confirmado la participación de los veterinarios libres en los saneamientos durante su visita al Mercado de Ganados celebrado esta mañana en Recinto Ferial.

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En este escenario, Joaquín Antonio Pino ha dado el "sí" a la petición de los ganaderos, permitiendo que sean ellos mismos quienes puedan elegir a su propio veterinario para que realice el saneamiento, aunque en esta decisión hay matices. El primero de ellos es que "los veterinarios habilitados actuarán dentro del ámbito concreto de su habilitación y bajo la dirección, supervisión y control de los Servicios Veterinarios Oficiales, que mantendrán las competencias y decisiones administrativas que les atribuye la normativa".

De esta manera, desde la Junta apunta a que su participación "permitirá aprovechar la capacidad de los profesionales disponibles, mejorar la cobertura territorial y facilitar la prestación de servicios sanitarios a las explotaciones ganaderas, sin reducir las garantías técnicas y administrativas aplicables".

En el programa de erradicación de la tuberculosis bovina, los veterinarios libres podrán realizar, además de las pruebas previas o posteriores al movimiento, las pruebas oficiales de campaña de acuerdo con el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y las instrucciones de los Servicios Veterinarios Oficiales. Pero, para ello, los profesionales deberán haber superado la formación teórica, práctica y jurídica exigida, incluida la validación de la técnica de intradermotuberculinización y los correspondientes cursos de actualización.

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También se les permitirá participar en pruebas diagnósticas, toma y traslado de muestras, seguimiento sanitario de explotaciones, investigaciones epidemiológicas, comprobaciones de bioseguridad y actuaciones de vigilancia y control previstas en los programas oficiales y podrán intervenir en actuaciones relacionadas con otras especies ganaderas, fauna silvestre y enfermedades compartidas entre esta y el ganado, cuando así lo prevean los programas aplicables.

Desde la Junta también han indicado que mantendrá un registro público y actualizado de veterinarios habilitados, en el que podrán consultarse las actuaciones para las que está habilitado cada profesional y los datos de contacto necesarios.