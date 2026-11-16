La Guardia Civil de Salamanca desmantela un célula itinerante albanesa especializada en robos con fuerza en chalets 

Efectivos de la Guardia Civil de Salamanca han desmantelado una organización criminal especializada en robos con fuerza en chalets y que, apuntan fuentes oficiales, habría actuado en diferentes provincias de Castilla y León.

Publicidad Publicidad

La operación policial, bautizada oficialmente como “Corape 3.0”, culminó el pasado jueves, 12 de noviembre, con la entrada y registro de una casa rural en Valladolid tras cinco meses de investigación.

Tal y como han informado desde el instituto armado, la banda tenía un elevado nivel de especialización y coordinación. Además, adoptaban medidas muy estrictas para evitar ser identificados, lo que habría complicado el desarrollo de las pesquisas. No en vano, modificaban su 'base de operaciones' constantemente y alternaban distintos juegos de placas de matrícula en el vehículo que usaban para cometer los delitos.

Publicidad Publicidad

Rueda De Prensa De Investigación Relacionada Con Delitos Contra El Patrimonio (4)

Las alarmas saltaron tras dos robos perpetrados de forma consecutiva en viviendas unifamiliares ubicadas en Villamayor y Valdelagua. El modo de proceder de los delincuentes permitió a los agentes confirmar que se trataba de un grupo organizado con gran capacidad operativa.

Publicidad Publicidad

Así pues, los investigadores pudieron determinar que los ladrones, todos de origen albano, actuaban de noche y que, para más inri, aprovechaban una misma jornada para actuar en diferentes viviendas.

El modus operandi empleado era sencillo: tres de los miembros saltaban la valla perimetral de la vivienda y, una vez dentro, reventaban o forzaban las ventanas para acceder al interior en busca de dinero en efectivo y joyas.

Rueda De Prensa De Investigación Relacionada Con Delitos Contra El Patrimonio (3)

Paralelamente, el cuarto miembro aguardaba en el exterior, montado en un coche de gran cilindrada (más de 400 CV) efectuando labores de vigilancia.

En total, y durante el desarrollo de la operación, los agentes han incautado un cuantioso botín de joyas y dinero en efectivo, así como un turismo de alta gama empleado durante los robos, matrículas duplicadas, walkies talkies y herramientas específicas para forzar puertas y ventanas.

Rueda De Prensa De Investigación Relacionada Con Delitos Contra El Patrimonio (1)

Se les atribuye, al menos, una veintena de robos y las investigaciones continúan abiertas. En lo que a la provincia de Salamanca respecta, los delincuentes habrían cometido, al menos, dos robos el 2 noviembre en Carrascal de Barregas y en Pajares de la Laguna respectivamente, así como otros dos perpetrados el 11 de este mismo mes en Cabrerizos y Castellanos de Moriscos.