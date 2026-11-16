Diez rutas verdes para disfrutar de la naturaleza sin salir de Salamanca

No hace falta salir de Salamanca para disfrutar de la naturaleza y desconectar de la rutina. La ciudad cuenta con diez rutas verdes que permiten descubrir algunos de sus rincones naturales más desconocidos, especialmente atractivos durante el otoño.

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Los recorridos, de entre uno y 8,3 kilómetros, discurren por las riberas del río Tormes, el arroyo Zurguén y diferentes parques y barrios de la capital. Se pueden realizar a pie o en bicicleta y tres de ellos son completamente accesibles.

Estas rutas también permiten disfrutar de los conocidos como 'baños de bosque', una práctica originaria de Japón que consiste en pasear por entornos naturales para reducir el estrés y mejorar el bienestar mental.

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Salamanca cuenta actualmente con más de 157.000 árboles y más de 20 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Para descubrir esta riqueza medioambiental existen itinerarios señalizados con paneles informativos que recogen información sobre la flora, la fauna y el patrimonio de cada zona.

Diez recorridos para descubrir la Salamanca más verde Entre las propuestas destaca la ruta del Corredor Verde, la más larga, con 8,3 kilómetros. Parte del Parque Botánico de Huerta Otea y recorre las orillas del Tormes, donde se puede observar la biodiversidad de sus riberas.

Otra opción es la ruta entre Huerta Otea y Chamberí, de 7,4 kilómetros, que conecta ambas márgenes del río y permite disfrutar de las vistas desde el parque de Chamberí y descubrir los edificios históricos del Arrabal.

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La ruta por los barrios trastormesinos, de 7,1 kilómetros, atraviesa Tejares, Los Alcaldes, Chamberí, el Arrabal y las urbanizaciones de Vistahermosa y Zurguén. Por su parte, la ruta de Tejares y los Huertos Urbanos, de 4,6 kilómetros, permite conocer antiguas construcciones relacionadas con la actividad del río, como pesqueras, molinos y una antigua fábrica de harina.

También se encuentra la ruta de los parques del Tormes, de cinco kilómetros, que conecta Huerta Otea con los Huertos Urbanos, los Jardines de la Madre Cándida y los parques de Elio Antonio de Nebrija y Miguel Delibes.

Tres rutas completamente accesibles La ciudad dispone de tres itinerarios totalmente accesibles. El primero es la ruta del Marín y la vega del Tormes, de 4,5 kilómetros, que recorre la zona occidental del río y permite contemplar sus grandes islas de vegetación y la Noria de Sangre.

La segunda es la ruta del Tormes cultural, de 3,3 kilómetros, que comienza en la Fábrica de la Luz de Tejares y recorre espacios relacionados con la literatura y el arte. Durante el trayecto aparecen referencias a figuras como Unamuno, Cervantes, Lope de Vega y el poeta salmantino Aníbal Núñez.

La tercera, la ruta de los oficios y el Tormes, tiene 5,3 kilómetros y permite descubrir antiguas pesqueras, tejares y molinos harineros entre Huerta Otea y El Marín.

El Zurguén y la Vaguada de la Palma completan la oferta Las dos últimas propuestas permiten conocer otros espacios de la ciudad. La ruta por el arroyo Zurguén, de 5,8 kilómetros, sigue el valle del arroyo y atraviesa un entorno de bosque de ribera, pastizales y charcas donde se pueden observar diferentes especies de aves. Este recorrido presenta algunas dificultades para las personas en silla de ruedas por determinados tramos de tierra irregular y pendientes.

Por último, la ruta por la Vaguada de la Palma es la más corta, con aproximadamente un kilómetro. Parte junto al Palacio de Congresos y asciende hasta el Parque Arqueológico del Botánico, desde donde se pueden contemplar las vistas del valle del Tormes y conocer mejor los orígenes de la ciudad. Cuenta con algunas limitaciones de accesibilidad debido a la presencia de escalones.