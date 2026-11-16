Hasta 3.500 euros para estudiantes de Castilla y León: la Junta premia los trabajos sobre terrorismo y sus víctimas

La Junta de Castilla y León premiará con hasta 3.500 euros a estudiantes que realicen trabajos académicos relacionados con el terrorismo, su prevención y la protección de sus víctimas.

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La Consejería de la Presidencia ha convocado una nueva edición de estos galardones, que cuentan con cuatro categorías: 500 euros para proyectos de Formación Profesional de Grado Superior, 1.000 euros para trabajos de fin de grado, 2.000 euros para los de fin de máster y 3.500 euros para tesis doctorales.

Podrán participar estudiantes de universidades y centros de FP de Castilla y León cuyos trabajos hayan obtenido una calificación mínima de siete sobre diez.

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