Semana de lluvias, frío y viento intenso en Salamanca

Salamanca entra de lleno en una semana de marcado carácter otoñal e inestable en la que el agua y el frío serán los protagonistas indiscutibles. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la tranquilidad meteorológica de este lunes tiene las horas contadas.

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El primer giro del guion llegará este martes. El paraguas pasará a ser imprescindible desde primera hora, momento en el que la probabilidad de precipitaciones tocará techo con un 100 %, manteniéndose la inestabilidad durante el resto del día. Esta dinámica se prolongará durante un miércoles gris y nuboso, en el que el mercurio se moverá en una horquilla de entre 10 y 16 grados, dejando ya un ambiente notablemente más fresco en toda la provincia.

A partir del jueves los termómetros iniciarán una caída libre que situará las máximas en apenas 12 grados y mínimas de cinco. Lejos de remitir, el frío ganará terreno en la recta final de la semana: el viernes el mercurio descenderá hasta los tres grados y el sábado tocará fondo con dos grados de mínima, y 13 de máxima, un escenario propicio para que asomen las primeras heladas débiles.

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