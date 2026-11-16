El acceso a la vivienda en Salamanca, a debate este jueves en la Casa de las Conchas

La ‘Mesa de la Vivienda’ de Salamanca organiza este jueves, 19 de noviembre, un coloquio en el que se debatirá uno de los temas más delicados de los últimos meses, el acceso a un hogar digno en la ciudad, en la que se ha producido un encarecimiento de la misma de manera exponencial tanto en el centro de la ciudad como en los barrios más obreros de la capital del Tormes.

Publicidad Publicidad

El ciclo, denominado “Dejarse llevar”, incluye una proyección del corto “Gastos Incluidos” de Javier Macipe, además del coloquio posterior sobre las dificultades de acceso a la vivienda y las consecuencias de la misma en el municipio salmantino. Con diferentes instituciones como protagonistas que han creado esta Mesa de la Vivienda, constituida en 2024, se realizará en la Casa de las Conchas a partir de las 19:00 horas.

“Gastos Incluidos” es un cortometraje que introduce de lleno el problema que se está viviendo en la actualidad, con temas centrales como “la vivienda digna y las consecuencias de soledad, despersonalización, y vulneración de la dignidad que supone”, según destacan desde la propia Mesa. En el coloquio, moderado por Nuria del Alamo, profesora de Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, también contará con representación de asociaciones de vecinos como Garrido Contigo y ASDECOBA.

Publicidad Publicidad