Tellado presiona desde Salamanca al electorado del PSOE y plantea el 29N como un cara o cruz entre Sánchez y Feijóo

Con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha diseñado este domingo en Salamanca una doble hoja de ruta para alcanzar La Moncloa: concentrar todo el apoyo posible en torno a Alberto Núñez Feijóo y apelar a la desmovilización de los votantes tradicionales del PSOE que se sientan incómodos con la gestión de Pedro Sánchez.

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El dirigente popular ha intervenido en un acto con afiliados en Salamanca acompañado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente provincial, Carlos García Carbayo, y la cabeza de lista al Congreso por Salamanca, Carmen Seguín.

En un giro hacia el electorado socialista desencantado, Tellado ha instado expresamente a quienes siempre han respaldado al PSOE a reflexionar sobre su papel ante las urnas, sugiriendo que, si no se ven capaces de votar al PP, opten por quedarse en casa para no convertirse en cómplices de lo ocurrido en España durante los últimos años. Para el número dos de los populares, los comicios del 29 de noviembre trascienden un mero relevo institucional y constituyen una cita capaz de cambiar el curso de la historia del país, por lo que ha resumido el escenario político en una disyuntiva directa a cara o cruz: o continúa Pedro Sánchez o llega Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

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Para justificar esta llamada al cambio de ciclo, Tellado ha dirigido una dura ofensiva contra el Ejecutivo socialista, asegurando que el PSOE llega a la campaña electoral "con la lengua de fuera, completamente desfondado y en cuadro", sin capacidad para defender su balance tras ocho años en el poder ni para explicar por qué solicita otros cuatro. En su intervención, el dirigente popular ha vinculado esta situación a los casos policiales y judiciales recientes que afectan al entorno del Gobierno, enumerando las informaciones atribuidas a la UCO, la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, las actuaciones relacionadas con las cuentas del PSOE y la investigación de la Fiscalía Europea sobre la compra de pulseras destinadas a vigilar a maltratadores.