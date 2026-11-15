El corte ferroviario entre Madrid y Ávila deja pasajeros tirados en Peñaranda y provoca retrasos de hasta hora y media

La conexión ferroviaria entre Salamanca y Madrid está sufriendo importantes complicaciones durante este domingo debido a la suspensión de la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid. Una incidencia que ha dejado a pasajeros esperando durante horas y ha provocado retrasos de hasta hora y media en los servicios de Media Distancia.

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Uno de los episodios más complicados lo han vivido los viajeros que se encontraban en el trayecto hacia Salamanca y que, según han denunciado a Salamanca24horas, permanecieron parados en Peñaranda de Bracamonte durante cerca de dos horas hasta que pudieron continuar su viaje.

"Nos han dejado ahí tirados y no informaron de nada. Una vergüenza", lamentaba uno de los pasajeros. Según su relato, el revisor les comunicó que la circulación entre Ávila y Madrid estaba cortada debido a un accidente de un tren de mercancías a la salida de un túnel. Los viajeros aseguraban que, según la información que recibieron, una viga habría caído sobre el convoy y la locomotora habría terminado volcando.

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"Demos gracias de seguir vivos y que no nos tocara el accidente", añadía el pasajero, que también denunciaba la falta de información durante la espera.

Los retrasos también han afectado al tren directo que salió de Madrid a las 8:26 horas con destino Salamanca, pasando por Ávila. Según han trasladado sus viajeros a Salamanca24horas, el convoy llegó a la estación de Vialia minutos antes de las 13:00 horas, acumulando alrededor de una hora y media de demora.

Tampoco ha podido circular con normalidad el Media Distancia que partió a las 11:00 horas desde la estación madrileña de Príncipe Pío hacia Salamanca, que acumulaba una hora de retraso, según la información facilitada por Renfe.

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