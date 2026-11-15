La Junta premiará las mejores felicitaciones de Navidad creadas con inteligencia artificial

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el concurso 'Postales de Navidad con IA', una iniciativa que premiará la creatividad de los ciudadanos que utilicen herramientas de inteligencia artificial para diseñar felicitaciones navideñas originales.

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A través del programa CyL Digital, la convocatoria contempla tres premios: un iPad para el ganador, un Apple Watch para el segundo clasificado y unos AirPods para el tercero.

Podrán participar los mayores de 16 años residentes en Castilla y León que hayan superado al menos una de las cinco formaciones vinculadas al concurso, relacionadas con herramientas como ChatGPT, Canva, Genially y la creación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial.

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Las felicitaciones podrán presentarse en formato de imagen o vídeo, con una duración máxima de 30 segundos. Además, los participantes deberán explicar brevemente qué herramientas han utilizado y cómo han elaborado su propuesta.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre de 2026. Cada persona podrá presentar una única creación a través de la página web navidad.cyldigital.es.

Un jurado valorará la originalidad, la creatividad, la calidad y el uso de la inteligencia artificial. Los ganadores se conocerán el 21 de diciembre a través de la web y las redes sociales de CyL Digital.