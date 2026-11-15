Apenas 200 menores de 26 años emprendieron en Castilla y León en un año, mientras el 45% de los empresarios supera ya los 55

El tejido empresarial de Castilla y León acusa un fuerte envejecimiento tras sumar apenas 197 nuevos emprendedores menores de 26 años en 2024, según datos de la Agencia Tributaria. Aunque este colectivo creció un 6,6 por ciento hasta los 3.174 efectivos, su peso contrasta con los 77.081 empresarios mayores de 55 años, que representan ya el 45 por ciento de un censo autonómico que cayó un 1,7 por ciento (171.269 en total).

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Frente al retroceso generalizado de los empresarios españoles (-1,9 por ciento), el colectivo extranjero actuó como dique de contención al crecer un 2,4 por ciento hasta los 7.154 negocios, mientras las mujeres (59.125) moderaron su descenso al 1,1 por ciento frente al 2,1 por ciento de los hombres.

Ante este escenario, CEOE Castilla y León califica el relevo generacional como un "desafío económico de primer orden" y advierte de que miles de negocios viables cerrarán por jubilación en la próxima década si no se actúa con urgencia. Para evitarlo, la patronal exige impuestos cero en los primeros años de actividad, incentivos al traspaso, licencias exprés y educación emprendedora, además de agilizar los permisos para emprendedores extranjeros e impulsar el liderazgo femenino.