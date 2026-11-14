La Junta de Castilla y León permitirá a las familias participar en el proceso ordinario de admisión de las escuelas infantiles aunque sus hijos no hayan cumplido las 16 semanas al inicio del curso, siempre que alcancen esa edad mínima a lo largo del año escolar.

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Hasta ahora, esta restricción impedía presentar la solicitud ordinaria y obligaba a los padres a esperar para optar únicamente a las plazas que quedaran vacantes.

Para corregir este desajuste tras la implantación de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil, la Consejería de Educación ha iniciado la reforma del artículo 4 de la Orden de 2022. La modificación adaptará los requisitos de edad y los plazos de incorporación efectiva, ampliando además las opciones de acceso fuera del periodo ordinario para los bebés que no pudieran concurrir por su fecha de nacimiento.

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