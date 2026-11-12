Valladolid, escenario de una operación policial contra una red de estafas bancarias

Valladolid figura entre las ciudades españolas en las que la Policía Nacional ha desarrollado actuaciones contra una organización criminal especializada en estafas bancarias mediante mensajes de texto fraudulentos. La operación se ha saldado con 43 detenidos y el esclarecimiento de 134 delitos, con un fraude económico superior a los 1,14 millones de euros, según informó la Delegación del Gobierno y recoge Ical.

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La trama enviaba SMS haciéndose pasar por los departamentos de seguridad de distintas entidades bancarias para alertar de supuestas operaciones sospechosas. Los mensajes reproducían la identidad de los bancos e incluso aparecían en los mismos hilos de comunicación que los avisos legítimos, lo que facilitaba el engaño.

Las principales víctimas eran personas mayores de 65 años, a las que convencían para realizar transferencias, facilitar sus claves bancarias o instalar aplicaciones fraudulentas con las que los delincuentes conseguían acceder a sus cuentas.

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Entre las técnicas utilizadas destacaba el denominado 'relay attack', que aprovecha la tecnología NFC de las tarjetas bancarias para transmitir sus datos y realizar operaciones fraudulentas en otros dispositivos. En algunos casos, las cantidades sustraídas superaron los 45.000 euros a una sola persona.

La organización contaba con una estructura «muy profesional», con diferentes integrantes encargados de contactar con las víctimas, gestionar los medios informáticos y desviar el dinero a través de cuentas bancarias de terceras personas.

Además, los estafadores llegaban a amenazar a las víctimas cuando descubrían el engaño, utilizando datos personales y domicilios para intimidarlas y tratar de evitar que denunciaran.

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La investigación, iniciada hace un año, culminó el pasado octubre con tres registros, dos en Madrid y uno en Cádiz. El balance policial incluye 43 detenidos, 13 investigados no detenidos y 95 personas imputadas por pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.