Los vecinos de Piedralaves vuelven a sus respectivas casas

Los vecinos del municipio abulense de Piedralaves vuelven a sus casas tras llevar, desde el pasado martes 10 de noviembre, pernoctando en el CEIP San Juan de la Cruz debido a una evacuación por el riesgo de rebosamiento de la presa del Horcajo debido al paso de las borrascas Bruna y Charles.

Publicidad Publicidad

Este desalojo llegó tras enviar, la Protección Civil de Castilla y León a los dispositivos móviles un ES-ALERT para informar a la población sobre esta evacuación por “el posible rebosamiento de la presa del Horcajo”, dadas las precipitaciones acumuladas durante estos dos días.

Así, tras más de dos jornadas, José Francisco Hernández, delegado territorial de Ávila, ha acudido junto con el alcalde Germán Ulloa al colegio público para comunicar la relativa vuelta a la normalidad. Aun así, ha asegurado, haciendo referencia a la compleja situación en la que se encuentra la Sierra de Gredos tras el incendio de Burgohondo ocurrido durante el mes de julio, "que van a continuar las medidas para recuperar el monte".

Publicidad Publicidad

Por otro lado, ha hecho hincapié en las restricciones del consumo de agua, que debido a la contaminación de la misma por las cenizas y los residuos que acumula el río Tiétar se están llevando a cabo desde el pasado mes de septiembre.

A pesar de esta situación, Hernández ha añadido que "lo más importante" es que los temporales no han dejado ninguna víctima personal. restricciones de agua y que lo mas importante ha sido, como pasó en el fuego este verano, que no hay ninguna víctima personal.

Finalmente, ha intervenido Germán Ulloa, primer edil del Ayuntamiento de Piedralaves. Tal y como aseguran fuentes presenciales, sus declaraciones, pronunciadas entre lágrimas, han provocado los vítores, los gritos de ánimo y los aplausos de los vecinos.

Publicidad Publicidad