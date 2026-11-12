Salamanca reunirá a expertos internacionales en cáncer en un congreso mundial inédito en España

Salamanca será sede en septiembre de 2027 de un acontecimiento científico de alcance internacional. La ciudad acogerá, por primera vez en España, el Congreso Mundial de Viroterapia del Cáncer, una cita que reunirá a especialistas e investigadores de distintos países para compartir los últimos avances en este campo de la investigación oncológica.
La noticia ha sido trasladada al Ayuntamiento por la doctora Sara Cuadrado Castaño, investigadora del cáncer en el hospital Monte Sinaí de Nueva York y pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca de 2025.
🔬 Siempre es un placer recibir en el Ayuntamiento a la doctora Sara Cuadrado Castaño, investigadora del cáncer en el Monte Sinaí de Nueva York, cofundadora de Virofend y pregonera de las Ferias y Fiestas de 2025. Me ha transmitido una gran noticia como es que Salamanca acogerá en septiembre de 2027, y por primera vez en España, el Congreso Mundial de Viroterapia del Cáncer que reunirá a investigadores, oncólogos, virólogos, especialistas en inmunoterapia y empresas biotecnológicas de todo el mundo. 👉 Sara será la directora científica de una cita que tendrá a la @usal como socio académico. Enhorabuena y gracias.— Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) November 11, 2026
Cuadrado Castaño será la directora científica del congreso, que contará con la Universidad de Salamanca (USAL) como socio académico.
El encuentro congregará a investigadores, oncólogos, virólogos, especialistas en inmunoterapia y representantes de empresas biotecnológicas de todo el mundo.
El objetivo será convertir Salamanca en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y los avances científicos relacionados con la viroterapia aplicada al tratamiento del cáncer.