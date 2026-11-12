Salamanca reunirá a expertos internacionales en cáncer en un congreso mundial inédito en España

🔬 Siempre es un placer recibir en el Ayuntamiento a la doctora Sara Cuadrado Castaño, investigadora del cáncer en el Monte Sinaí de Nueva York, cofundadora de Virofend y pregonera de las Ferias y Fiestas de 2025. Me ha transmitido una gran noticia como es que Salamanca acogerá en septiembre de 2027, y por primera vez en España, el Congreso Mundial de Viroterapia del Cáncer que reunirá a investigadores, oncólogos, virólogos, especialistas en inmunoterapia y empresas biotecnológicas de todo el mundo. 👉 Sara será la directora científica de una cita que tendrá a la @usal como socio académico. Enhorabuena y gracias.