El festival literario y de cómic contará con una veintena de autores presentes en Salamanca los días 14 y 15 de noviembre

El festival literario y de cómic que tendrá lugar en la Torre de los Anaya contará con una veintena de autores presentes en Salamanca los días 14 y 15 de noviembre.

Publicidad Publicidad

Se trata de la primera edición del Helmántica Fest organizado por Ikigai Cómic y el Ayuntamiento de Salamanca, que reunirá a figuras como Paula Gallego, Cristina Prieto, Violeta Reed, Myriam M. Lejardi, Andrés Guinaldo o Toni Fejzuela, entre otros.

El certamen pondrá en valor el talento narrativo y gráfico de autores, ilustradores y profesionales del sector editorial actual, que posteriormente formarán parte de siete mesas redondas temáticas sobre géneros como el romance contemporáneo, la fantasía, la autopublicación, el manga y el mundo del cómic. Después, los autores llevarán a cabo las firmas de los ejemplares.

Publicidad Publicidad

Programación del I Helmántica Fest: SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

10:30/11:45h: ‘Las mesas de novedades están llenas, ¿qué destaca?. Participantes: Cristina Prieto, María RG, Íñigo Aguas y Raquel Tirado; y modera Sara Hernández.

11:45/12:45h: ‘Las nuevas direcciones del romance: ¿hacia dónde va el amor?’. Participantes: Michelle Durán, Violeta Reed, Sara Hernández y Victoria Vílchez; y modera Lorena Ciudad.

12:45/14:00h: Sesión de Firmas con los autores Cristina Prieto; María RG; Íñigo Aguas;

Raquel Tirado; Sara Hernández; Michelle Durán; Violeta Reed; Victoria Vílchez; y Natalia

Torvisco Tarde.

Raquel Tirado; Sara Hernández; Michelle Durán; Violeta Reed; Victoria Vílchez; y Natalia Torvisco Tarde. 17:00/18:15h: ‘Fantasía: mundos mágicos & escape de la realidad’ Participantes: Mauro

Caffaratto Grandes, Natalia Torvisco y Paula Gallego; y modera Mia Faraday.

Caffaratto Grandes, Natalia Torvisco y Paula Gallego; y modera Mia Faraday. 18:15/19:15h: ‘Métodos tradicionales vs Autopublicación: publicar para el lector’. Participantes: Alba N.F (Kalisdice), Mia Faraday e Iván Antez; y modera Cristina Prieto.

19:15/20:30h: Sesión de firmas con Mauro Caffaratto Grandes; Natalia Torvisco; Paula

Gallego; Mia Faraday; Alba N.F (Kalisdice); e Iván Antez. DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE