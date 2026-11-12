El festival literario y de cómic contará con una veintena de autores presentes en Salamanca los días 14 y 15 de noviembre

El festival literario y de cómic que tendrá lugar en la Torre de los Anaya contará con una veintena de autores presentes en Salamanca los días 14 y 15 de noviembre.
Se trata de la primera edición del Helmántica Fest organizado por Ikigai Cómic y el Ayuntamiento de Salamanca, que reunirá a figuras como Paula Gallego, Cristina Prieto, Violeta Reed, Myriam M. Lejardi, Andrés Guinaldo o Toni Fejzuela, entre otros.
El certamen pondrá en valor el talento narrativo y gráfico de autores, ilustradores y profesionales del sector editorial actual, que posteriormente formarán parte de siete mesas redondas temáticas sobre géneros como el romance contemporáneo, la fantasía, la autopublicación, el manga y el mundo del cómic. Después, los autores llevarán a cabo las firmas de los ejemplares.
Programación del I Helmántica Fest:
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
- 10:30/11:45h: ‘Las mesas de novedades están llenas, ¿qué destaca?. Participantes: Cristina Prieto, María RG, Íñigo Aguas y Raquel Tirado; y modera Sara Hernández.
- 11:45/12:45h: ‘Las nuevas direcciones del romance: ¿hacia dónde va el amor?’. Participantes: Michelle Durán, Violeta Reed, Sara Hernández y Victoria Vílchez; y modera Lorena Ciudad.
- 12:45/14:00h: Sesión de Firmas con los autores Cristina Prieto; María RG; Íñigo Aguas;
Raquel Tirado; Sara Hernández; Michelle Durán; Violeta Reed; Victoria Vílchez; y Natalia
Torvisco Tarde.
- 17:00/18:15h: ‘Fantasía: mundos mágicos & escape de la realidad’ Participantes: Mauro
Caffaratto Grandes, Natalia Torvisco y Paula Gallego; y modera Mia Faraday.
- 18:15/19:15h: ‘Métodos tradicionales vs Autopublicación: publicar para el lector’. Participantes: Alba N.F (Kalisdice), Mia Faraday e Iván Antez; y modera Cristina Prieto.
- 19:15/20:30h: Sesión de firmas con Mauro Caffaratto Grandes; Natalia Torvisco; Paula
Gallego; Mia Faraday; Alba N.F (Kalisdice); e Iván Antez.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- 10:30/11:45h: ‘Personajes grises: ¿Nos gusta la moralidad dudosa?’ Participantes: Myriam
M. Lejardi, Alba Cargol, Alisha Cavill y Mia Faraday.
- 11:45 /12:45h: ‘El boom del manga: Creación, licencias y futuro’. Participantes: Luis
Montes, Mario Gil, Josue Polo y modera Javier Garrido.
- 12:45 /14:00h: Sesión de Firmas con Myriam M. Lejardi; Alba Cargol; Alisha Cavill; Drawill.
17:00 /18:15h: Mesa redonda: Narrativa y arte en el cómic. Participantes: Nacho Nava, Andrés Guinaldo y Toni Fejzula; y modera Javier Garrido.
- 18:15/Cierre: Sesión de firmas con Nacho Nava; Andrés Guinaldo; y Toni Fejzula.