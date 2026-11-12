Álvaro Panedas, director general del Coria: "La plantilla es la que menor coste bruto tiene en Primera RFEF"

Álvaro Panedas firmó en verano como director general del Coria. El vallisoletano, que estuvo durante años en la cantera de Unionistas y también como analista de Astu en el primer equipo, ha formado parte de la estructura del Real Valladolid y ahora se ha incorporado al equipo extremeño. El propio Panedas reconoce que su club es uno de los que menos presupuesto tiene en Primera RFEF y valora los pasos adelante del CD Coria como entidad.

Publicidad Publicidad

Tenía el Coria – Unionistas marcado en rojo. “Sí, claro. Es un partido muy especial para mí a nivel personal y también a nivel político, porque mi mujer es de Salamanca. Miré rápido cuando iba a tocar y el primero es en casa. Ojalá sea un día de fiesta”.

Le han dado la oportunidad de ser el director general del Coria. ¿Qué líneas de trabajo ha marcado? “Desde que llegué me he encontrado un club más profesional de lo que se espera desde fuera. Hace dos años estaban en Tercera RFEF y mi función es marcar el rol de la gente, el trato con las instituciones y dar más profesionalidad a la parte económica, institucional y logística. Por ejemplo, la contratación del jefe de prensa. Había un gran trabajo detrás con el presidente al frente y con la parte deportiva con Rai o Alfonso”.

Publicidad Publicidad

Su club decidió apostar por mejorar la estructura interna en vez de gastar más dinero en plantilla. ¿Qué le parece? “Pongo en valor, sobre todo al presidente, Leli, y a Chema (el tesorero). Cuando el club ascendió a Primera RFEF, eran muy conscientes de sus limitaciones en la categorí ay también lo que querían potenciar. Es un club que no gasta más de lo que genera. La plantilla es la que menor coste bruto tiene en Primera RFEF. El club ha decidido apostar por mi figura de director general, que es vital en todos los clubes de Primera RFEF. Habla muy bien del presidente”.

Ya han logrado mejoras en el estadio y también un campo de hierba natural para entrenar el primer equipo. “Somos un club deportivo, no una SAD. Todos nuestros ingresos vienen por taquillaje, socios, patrocinadores o subvenciones. Al campo le hemos dado muchas vueltas para las plataformas de televisión o el fondo norte, que es donde irá la afición de Unionistas. También se va a construir el fondo sur con más de mil asientos. El cuerpo técnico tenía marcados dos cosas en rojo: un gimnasio en La Isla y un campo natural para entrenar. Para un pueblo de 12.000 habitantes, tener una ciudad deportiva como la nuestra es un lujo. Tenemos un campo de hierba artificial cambiado la pasada campaña, el nuevo campo para entrenar de hierba natural y el estadio todo junto”.

El mal tiempo está frenando una mejor entrada. “Eso sí es incontrolable. Nosotros queremos que sea una fiesta para nuestra afición y también para toda la gente de Salamanca. La lluvia está frenando un poco la venta de entradas. Ojalá pueda venir mucha gente en la Fan Zone, la llegada del autocar y la gente que se desplaza en coche desde diferentes puntos de España”.

Publicidad Publicidad

¿Es el Coria el equipo con menos presupuesto de la categoría? “Los datos no son públicos, pero por lo que hablamos internamente con representantes y compañeros de otros clubes, así es. Y si no somos el que menos presupuestos tiene, estamos en el top 3 de los 40 equipos. El Europa, Arenas, UD Orense y nosotros estamos en esa línea. Tenemos una gran responsabilidad a nivel económico, que el club tenga vialidad. Tenemos que ser escaparate para jugadores muy jóvenes y muchos debutaban en la categoría”.

Usted pasó por Unionistas hace ya varias temporadas. ¿Cómo lo ve desde la distancia? “Es un club muy especial para mí. Nosotros empezamos Provincial, Preferente, Tercera y Segunda B. Éramos el caballito ganador a nivel presupuestario y lo que se movía la afición. Ahora, no son los dominantes en Primera RFEF y en esa línea el club tendrá que ir mejorando y progresando poco a poco. Me gusta la parte de cómo está trabajando la cantera, pongo muy en valor el trabajo de Garcy, que Hugo de Bustos hasta llegado, que el filial esté en Tercera RFEF y que el División de Honor compita contra el Athletic, la Real o el Real Vallalolid”.