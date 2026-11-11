Un "estanque tropical" y un "jardín de las estrellas y los deseos", entre las principales novedades para la Navidad en Salamanca

"El jardín de las estrellas y los deseos" y "Salamanca encantada" son algunas de las novedades que tendrá la Navidad de este año en Salamanca capital. Ambas se tratan de dos experiencias inmersivas al aire libre y de iluminación que aparece en contratación de la Fundación de Ciudad de Cultura y Saberes.

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Según figura en estos dos documentos, los salmantinos tendrán a su disposición esta navidad: por un lado, lo que se ha denominado como "intervención artística", ese "jardín" concebido específicamente para el Huerto de Calixto y Melibea, donde el protagonismo lo va a tener la luz "inspirada en el universo simbólico de las estrellas y los deseos" y que estará disponible entre el 26 de noviembre y el 5 de enero. Por otro lado, está la experiencia de iluminación que se enmarca en la plaza de Los Leones y que también se podrá ver en las mismas fechas.

Espectáculo 'El jardín de las estrellas y los deseos' El recorrido tendrá 10 instalaciones que combinarán luz y arte digital y donde la rana y el astronauta, que son dos de los personajes más conocidos de Salamanca, "cobrarán una nueva dimensión mediante esculturas corpóreas intervenidas con videomapping, que transformará sus superficies en lienzos visuales cambiantes". Este espectáculo es concebido como un "juego" en sí para aquellos que se animen a visualizarlo, pues habrá una rana proyectada sobre un árbol que está escondida entre las ramas y será visible desde un punto concreto del recorrido.

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Se contará con un "Disco de LED", una instalación de luz multicolor con la cúpula de la Catedral de Salamanca como telón de fondo y un "Bosque de Luz", formado por árboles de láser y anillos circulares luminosos, que invitará a pasear entre árboles iluminados, mientras que el "Túnel de Láser" envolverá al público en una arquitectura de haces luminosos, pasillos inmersivos, lluvias de estrellas y esculturas cinéticas.