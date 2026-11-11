El mensaje de Carbayo a favor de los policías y los guardias civiles: "Se juegan la vida por nosotros"

Este pasado martes, en torno a las 11:30 horas, un subinspector de Guías Caninos de la Policía Nacional falleció tras la explosión de un artefacto la ciudad de Oviedo. Además, otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad y ha sufrido la amputación de una pierna.

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A raíz de esta tragedia, Carlos García Carbayo, alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, ha difundido este miércoles, a través de sus redes sociales, un vídeo en el que ha querido recordar la labor de los trabajadores de las Fuerzas y Seguridad del Estado: "Se juegan la vida por nosotros".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos García Carbayo (@cgcarbayo) Tras trasladar, desde el Partido Popular, "todo el cariño y solidaridad a sus familiares y compañeros", el primer edil ha querido dar voz a una de las propuestas de su formación política: "No basta con lamentarse. Alberto Núñez Feijoó lo tiene claro", ha apuntado.

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