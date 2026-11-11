Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ya están usando en sus actuaciones los nuevos trajes de extinción, trabajo y rescate técnico

El Ayuntamiento de Salamanca informa de que los bomberos ya están usando en sus actuaciones los nuevos trajes de extinción, trabajo y rescate técnico.

En total se han adquirido 115 trajes con una inversión de cerca de 60.000 euros más IVA, contando con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León.

Las nuevas equipaciones son "el último modelo disponible" y están pensadas para realizar un tipo de intervención concreta, desde incendios hasta rescates en altura o accidentes de tráfico. Todos los trajes cuentan con medidas de seguridad que protegen al bombero frente al calor, las llamas y los riesgos mecánicos y a ello se le suma la alta visibilidad: las bandas reflectantes y los tejidos fluorescentes permiten localizar a los efectivos con facilidad cuando trabajan de noche, con humo o en plena carretera.