Menos casos de infecciones respiratorias, pero sube el covid con respecto a hace un año

La tendencia de las infecciones respiratorias ha descendido de 2025 a 2026. Con datos muy similares al pasado año, el conjunto de las infecciones respiratorias agudas muestran una incidencia de 526 personas por cada 100.000 habitantes este año, mientras que el pasado año era de 549 por cada 100.000 habitantes.

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La mayor variación se muestra en el síndrome gripal, cuando en 2025 era de 51 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que este año es únicamente de 15. En cuanto al coronavirus, en 2025 era de 2 casos por cada 100.000 habitantes mientras que este ha ascendido hasta los 8.

Los resfriados son las infecciones respiratorias agudas más detectadas en estos momentos, moviéndose la gripe de manera esporádica con una mayor frecuencia del subtipo AH1.

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El porcentaje de positiva también ha cambiado de manera interanual, si el pasado año covid, virus de la gripe y virus sincitial respiratorio mostraban porcentajes de positiva del 5’5 por ciento, 40`4 por ciento y 1`8 por ciento, respectivamente; este año ha sido del 0 por ciento, 3`5 por ciento y 1’7 por ciento.