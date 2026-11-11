La Sociedad Micológica Salmantina organiza dos citas para descubrir el mundo de las setas

La Sociedad Micológica Salmantina Lazarillo celebra los días 13 y 15 de noviembre sus XXXV Jornadas Micológicas, con dos actividades abiertas al público para acercar el mundo de los hongos a los amantes de la naturaleza.

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La cita más destacada será la exposición de setas del domingo 15 de noviembre, que tendrá lugar en la Plaza de la Libertad, de 11:00 a 17:00 horas. Los visitantes podrán descubrir numerosas especies recogidas en los montes de la provincia, conocer sus características y aprender a identificarlas.

El programa comenzará el viernes 13, a las 20:30 horas, con una conferencia en el Centro Municipal Integrado de Trujillo. Juan Manuel Velasco, vicepresidente de la sociedad, hablará sobre los "Hongos amenazados, libro rojo de los hongos de la Península Ibérica".