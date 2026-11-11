Ningún salmantino entre los 100 más ricos de España, pero Ignacio Galán se mantiene como el número uno en Castilla y León

Salamanca vuelve a quedarse sin representación en la lista de las cien mayores fortunas de España que cada año elabora la revista Forbes. Ninguno de los empresarios salmantinos alcanza en esta edición de 2026 los 510 millones de euros necesarios para entrar en la clasificación nacional, que tiene en Daniel Entrecanales a su último integrante, en el puesto número 100.

Publicidad Publicidad

A pesar de ello, la provincia sí cuenta con varios nombres destacados entre las mayores fortunas de Castilla y León, según el ranking autonómico presentado por Forbes el pasado domingo, 8 de noviembre. El principal es el de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y natural de Villavieja de Yeltes, que vuelve a encabezar el ranking autonómico con un patrimonio estimado de 385 millones de euros. La cifra supone un incremento de 45 millones respecto a la edición de 2025, aunque todavía le separan 125 millones del umbral necesario para entrar entre los cien más ricos del país.

De hecho, el empresario salmantino tendría que aumentar su fortuna en torno a un 32 % para alcanzar los 510 millones que marca la última posición del ranking nacional, ocupada por Daniel Entrecanales, uno de los accionistas de Acciona,

Publicidad Publicidad

El segundo nombre salmantino destacado en la clasificación autonómica es el de Juan José Hidalgo, fundador de Globalia y natural de Villanueva del Conde. El empresario aparece en la quinta posición de Castilla y León, con un patrimonio estimado de 280 millones de euros.

No aparece, como sí sucedió en 2025, su hijo, Javier Hidalgo que ha desaparecido del top 10 de las mayores fortunas de la región.

Completa la representación salmantina entre las diez mayores fortunas de la comunidad el empresario bejarano Eduardo Santos-Ruiz Díaz, presidente del Grupo Barón de Ley, que aparece en octava posición con un patrimonio estimado de 250 millones de euros. Santos-Ruiz Díaz falleció el pasado mes de abril a los 81 años, aunque su patrimonio sigue figurando en la clasificación de Forbes.

Publicidad Publicidad