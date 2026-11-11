Salamanca afronta una huelga general marcada por las reivindicaciones salariales y el problema de la vivienda

El desconecto social se ha ido haciendo cada vez más latente con el pasar de los meses. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, tanto Comisiones Obreras como UGT, como 'cabezas de cartel', han llamado a la huelga todo el personal laboral de España, en una jornada que busca paralizar la actividad del país y donde se busca una premisa clara, recuperar el poder adquisitivo perdido y tener derecho a una vivienda digna.

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Como es lógico, estas reivindicaciones vienen desde hace tiempo atrás, pero el transcurrir de los meses sin soluciones reales, además de multitud de jóvenes que no pueden adquirir una casa, ya sea para compra o alquiler, ha hecho que las calles quieran hablar a través de una gran concentración como la vivida en la Puerta del Sol de Madrid, o a modo de protesta y manifestación como tendrá lugar en Salamanca este miércoles, 11 de noviembre. Diferentes formas, pero con la misma propuesta y futuro.

CCOO y UGT han sido los dos sindicatos convocantes a los que se han ido sumando otros como la Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS), la Confederación General del Trabajo Salamanca (CGT) y la Confederación Nacional del Trabajo Salamanca, además de otras organizaciones y asociaciones como, por ejemplo, los Sindicatos de Estudiantes de Castilla y León, entre otros.

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Salamanca sale a la calle para reclamar el derecho a la vivienda al grito de

Sin ir más lejos, el paro ha vuelto a subir en Salamanca y en la región, siendo la tercera comunidad de España donde más ha crecido. En lo que destaca nuestra provincia, además, ha sido tanto ella como Burgos las más afectadas, siendo el sector servicios el que más ha sufrido los efectos.

El pasado mes de octubre, la provincia charra aumentaba el número de personas desempleadas hasta las 829, después de un mes de septiembre donde también aumentó. Si el número durante el noveno mes del año se situaba en los 15.918 parados registrados, en el décimo ascendía hasta los 16.747. Otro de los puntos que destacaban las fuerzas sindicales era el paro en mujeres, con cifras muy superiores comparadas con la de los hombres. En el caso de las primeras estaban en las 10.091, mientras que en el caso del sexo opuesto se situaba en los 6.656.

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Desde UGT Castilla y León alertaron los pasados días que seis de cada diez personas en la región eran mujeres desempleadas, un hecho que “aumenta en cuanto a la población extranjera”, según ha indicado la secretaria de Política Institucional y Territorial de UGT CYL, Sandra Ámez. Asimismo, otra de las grandes problemáticas en cuanto al paro ha sido que el 60 por ciento de las mismas tienen más de 45 años, datos demoledores al ser una franja de edad con un acceso más complicado al mundo laboral.

Vivienda, salario, coste de vida o energía, entre las grandes preocupaciones La vivienda ha sido otro de los puntos que más ha preocupado de cara a la realización de la huelga general. Cabe destacar que tan solo en Salamanca, la Asamblea de Inquilinas ha organizado diversos comités para que, en función de tu trabajo o estudios, puedas unirte a ellos. Son los siguientes: Comité Estudiantil Centro/Ciencias/Educación, Comité Estudiantil de Enseñanzas Medias, Comité Estudiantil de Ciudad Jardín, Comité de Logística y Alimentación, Comité Estudiantil FES/Derecho, Comité Unitario de Universidad, Comité de Telemarketing, Comité de Hostelería y Comité de Comercio.

Desde la Asamblea de Inquilinas han destacado durante todos estos días quiénes pueden formar parte de la huelga general. Allí explican que puede estar secundada tanto por trabajadores públicos como privados, estén o no afiliados a un sindicato. También han animado a los estudiantes y, por supuesto, a personas jubiladas y pensionistas.

Salamanca sale a la calle para reclamar el derecho a la vivienda al grito de

El pasado 4 de octubre de 2026, 3.000 salmantinos salieron a la calle para reclamar sus derechos con respecto a la vivienda, todo motivado por el caso de Mari Carmen, mujer de 87 años que acabó convirtiéndose en un símbolo de lucha en esta temática. Ese mismo día, la consigna de una huelga general se hacía más latente que nunca, materializándose por fin para el 11 de noviembre de 2026.

A la vivienda se suma otro hecho clave, el alto coste de la vida, donde la cesta de la compra sigue subiendo de manera desorbitada mientras muchas familias no pueden hacer frente a esta situación. Además, no solamente se ha tratado este aspecto, sino otros como los productos básicos o la energía, con subidas exponenciales en muchos casos.

En cuanto a la energía, profesionales salmantinos del sector han indicado que la subida de la luz y del gas está al alza cada mes que transcurre. Con subidas desproporcionadas que harán que muchas familias opten por no calentar con la calefacción. Ya son muchos los salmantinos que, de no tener calefacción central, estudian cuáles son las mejores franjas horarias para así no pasar frío en las noches invernales salmantinas.

Además de lo que supone el coste de la vida, la huelga general también quiere servir para poner otro tema sobre la mesa. Y es que desde hace meses, se ha intentado negociar una bajada de la jornada laboral, incluso planteándose que se pudiera realizar en cuatro días por semana. Con esto, se quiere que las horas de trabajo puedan disminuir para así poder hacer una adecuada vida familiar o para asuntos personales.

Los estudiantes son otro de los sectores que más tienen que decir en esta huelga general. Según destacan desde el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, el estallido social por el derecho a la vivienda “se ha convertido en una gran rebelión contra el poder de los rentistas y los Gobiernos a su servicio”. Con el foco puesto en los dueños de las viviendas, no han dudado en indicar que los responsables son “los rentistas desalmados que hacen de nuestras vidas su negocio”. Por este motivo, desde el propio sindicato se ha alentado a la juventud estudiantil para que se unan a este día, ante un problema que abarca todos los entes sociales.

Las pensiones son otro de los temas a debate, donde se pide que suban a medida que aumenta la inflación, evitando futuros recortes y privatizaciones, según los sindicatos, y con medidas que afecten de manera positiva tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas.

Como precedente en Salamanca, no solamente tenemos las casi 3.000 personas que salieron a las calles por la vivienda, sino que hace tan solo unos días, un millar de personas hacía acto de presencia en las rúas del centro de la capital del Tormes marchando por la educación y el profesorado. Unidos por y para fomentar otro de los pilares básicos de la sociedad.

Manifestación por la vivienda digna en Madrid - DPA VÍA EUROPA PRESS

Sindicatos que dicen "no" a la huelga general En contraposición a toda la huelga general, cabe destacar que habrá otros sindicatos que no secundarán la huelga, como es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Como han explicado en un comunicado: “El sindicato considera que la convocatoria de una huelga general a pocas semanas de la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre incorpora unas connotaciones políticas que no encajan con la independencia y el carácter estrictamente profesional de CSIF. No en vano, la Central Sindical recuerda que la última huelga general fue en 2012 y desde entonces ha habido motivos más que suficientes en la realidad laboral española para plantear otra huelga de 24 horas”.

Por otro lado, Fetico también ha sido otro de los sindicatos que junto a CSIF ha decidido no participar en la huelga general. Ante esto, el argumento ha sido que “estamos ante una huelga politizada, a pesar de que compartimos el problema con la vivienda”. Por otro lado, también han querido dejar claro que desde los diferentes sindicatos no han contado con Fetico cuando “una convocatoria de esta magnitud se tiene que construir escuchando a todas las organizaciones sindicales”.

Desde USO, también han querido aclarar que el no participar en esta huelga es por motivos muy similares a los que han llevado a decir ‘no’ a CSIF y Fetico: “Sería la primera huelga general en España desde 2012, y llega justo al arranque de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que ha añadido una capa de tensión política a la convocatoria”.

Concentraciones y movilizaciones en Salamanca Serán decenas las ciudades de España que hagan huelga y que realizarán diferentes concentraciones y movilizaciones en los centros neurálgicos de las mismas. Para ello, tanto Comisiones Obreras como UGT ya han agendado una serie de horas en la capital del Tormes.