El mes de octubre vuelve a ser un varapalo para el empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha hecho públicos en la mañana de este miércoles 4 de noviembre los datos de paro registrados en el último mes, con una mala noticia para la provincia salmantina.

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El número de personas que se encuentran sin empleo aumenta en Salamanca en 829 después de un mes de septiembre donde el desempleo ya creció.

El número total que engloba los sectores, hombres y mujeres en conjunto, crece de los 15.918 parados registrados en septiembre a los 16.747 del mes de octubre.

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Las mujeres son las que regentan la mayor cifra de desempleados (10.091) frente a los hombres (6.656).

Por edad, los mayores de 45 años y los que se encuentran en la franja que va de los 30 a los 44 años son los que encuentran mayores dificultades para encontrar trabajo y, por ende, los que actualmente asumen las cifras más altas de desocupación: 9.316 parados mayores de 45 años y 4.152 de entre 30 y 44 años.

Por sectores, el que se encuentra en peor situación, con más desempleados es el sector servicios (12.547 en total).

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En la agricultura hay 437 desempleados; en la industria 925 y en la construcción 778.

En cuanto a las personas que nunca han cotizado a la seguridad social y que se acumulan en en bloque de "sin empleo anterior" se contabilizan 2.060 en Salamanca.

A nivel de Castilla y León el paro también ha crecido, situándose en 105.121 personas que actualmente se encuentran sin trabajo en la comunidad.