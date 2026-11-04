Crece el número de turistas que se alojan en Salamanca: más de 78.000 durante el mes de septiembre

El nivel de ocupación en hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos de Salamanca ha crecido en el mes de septiembre, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

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Los registros sitúan la cifra en 78.000 viajeros, que fueron los que se alojaron durante el mes de septiembre en hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos de la ciudad.

Además, según los mismos datos, en septiembre de 2026 se alojaron en los apartamentos turísticos de nuestra ciudad 9.493 viajeros: 6.425 procedentes de algún punto de España y 3.068 procedentes fuera de nuestras fronteras; las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos durante septiembre de 2026 fueron 20.157.

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La estancia media en septiembre, en los apartamentos, se sitúa en las 2,12 noches, por encima de las 2,10 noches de 2025; la estancia media de los viajeros nacionales se sitúa en 1,89 noches, mientras que los viajeros internacionales utilizan más este tipo de establecimientos con 2,62 noches de media.

La cifra total de viajeros llegados a la provincia de Salamanca representa el 71,76 %: 13.229 solo durante el mes de septiembre.

Desde el consistorio salmantino también destacan el peso que tiene el turismo de la ciudad en nuestra comunidad, donde el 22,31 % son viajeros que se han alojado en apartamentos.