El IRNASA-CSIC realiza una jornada de puertas abiertas a estudiantes interesados en la investigación este viernes

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) realiza este viernes, 6 de noviembre, la Jornada Anual de Puertas Abiertas “Investiga en el IRNASA-CSIC”, un encuentro diseñado para estudiantes universitarios de carreras de ciencias, así como para alumnos de Bachillerato y de FP, para que así conozcan las distintas oportunidades profesionales y líneas de investigación orientadas a un futuro sostenible.

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Este evento, que tendrá lugar en la sede del IRNASA-CSIC (C/ Cordel de Merinas, 40-52; Salamanca), formando parte de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC. Las inscripciones ya están abiertas y la asistencia es gratuita.

Todas las personas que asistan tendrán acceso a una serie de charlas sobre la carrera científica y los perfiles técnicos que se requieren en los laboratorios de un instituto dedicado a estudiar los recursos naturales y la agrobiología. Asimismo, tendrán la oportunidad de compartir un café con investigadores, técnicos y el resto del personal. Finalmente, realizarán una visita guiada en pequeños grupos, pasando por una serie de talleres para conocer diferentes líneas de investigación.

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Dentro del programa organizado se encuentra lo siguiente: a partir de las 10:00 horas se comenzará con una presentación del IRNASA-CSIC, seguida de una sesión en la que investigadores del centro hablarán sobre oportunidades profesionales y requisitos de movilidad en ciencia. Una segunda charla se centrará en las posibilidades de desarrollo que tienen los técnicos. Después, se mostrarán experiencias personales “más allá del laboratorio” y aptitudes que se adquieren al realizar un trabajo profesional en el ámbito de la ciencia. Los asistentes conocerán de primera mano qué puertas abre la realización de un doctorado o el trabajo en un laboratorio de investigación.

La visita incluye ocho talleres científicos: