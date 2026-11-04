Castellanos de Moriscos le pone fecha al VI Mercado Solidario 'Castegatos'

El municipio de Castellanos de Moriscos celebrará su VI Mercado Solidario 'Castegatos' el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

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Todos los artículos que se expongan tendrán un precio de un euro que será un donativo.

Tanto desde el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos como desde la Asociación Castegatos, que son los organizadores, destacan que se trata del "mayor mercado rural de economía circular".

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En el mercado se ofrecerá ropa, accesorios del hogar, artículos deportivos, escolares de oficina, para bebés y regalos de Navidad, así como complementos para gatos.

El mercado permanecerá abierto durante estos dos días, de forma ininterrumpida, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en el centro cultural San Roque, en la calle Centro, nº 1.

Cartel del VI Mercado Solidario Castegatos en Castellanos de Moriscos