Doñinos de Salamanca saca a subasta cuatro parcelas urbanas con capacidad para 11 viviendas

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca ha sacado a subasta cuatro parcelas urbanas repartidas en tres sectores del municipio y con capacidad para un total de once viviendas entre todas.

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La primera parcela del lote está ubicada en el sector UR-R9 de la localidad y tiene una superficie de 1.091 metros cuadrados. Permite la construcción de una vivienda y el precio del metro cuadrado sale a subasta por 45,83 euros el metro cuadrado.

La segunda es la de mayor tamaño de las cuatro, con 1.352 metros cuadrados y capacidad para ocho viviendas. Está ubicada en el sector UR-R1 de la localidad. El precio de salida es de 76.45 euros el metro cuadrado.

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La tercera parcela está ubicada en el sector UR-R5 y tiene capacidad para una vivienda y una superficie de 186 metros cuadrados. Sale con un precio de 141,24 euros el metro cuadrado.