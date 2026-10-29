Abierto el plazo de inscripción para los micro talleres de adiestramiento canino de Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la concejalía de Medio Ambiente y Bienestar Animal, ha abierto el plazo de inscripción para los Microtalleres Caninos 2026. Así, estas sesiones formativas tendrán lugar en el Parque Canino de Carbajosa de la Sagrada y se impartirán de 12:00 a 13:30 horas.

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El programa completo está estructurado en cinco jornadas clave distribuidas entre los meses de noviembre y diciembre. En concreto, el 7 de noviembre la sesión se centrará en las bases para que el perro acuda cuando se le llama; mientras que el 14 de noviembre se enseñará este mismo asunto pero con distracciones y a mayor distancia.

En cambio, los ejercicios de correa serán el tema principal de los días 21 y 28 de noviembre. En la primera jornada, se enseñarán pautas para un paseo sin tirones y manejo correcto de la correa; mientras que en la segunda se aprenderán a gestionar los cruces con otros perros, personas y diferentes estímulos. Finalmente, todos estos conocimientos se pondrán en práctica con una jornada de clausura el 19 de diciembre.

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