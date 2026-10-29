Este jueves 29 de octubre, el Consejo de Gobierno de la USAL ha confirmado que la Reina Doña Sofía recibirá el próximo 24 de noviembre la Medalla de la Universidad de Salamanca , el máximo galardón otorgado por dicha institución. Este evento, que tendrá lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, se llevará a cabo coincidiendo con la entrega del XXXV Premio de Poesía Iberoamericana al poeta valenciano Jaime Siles. Este reconocimiento, máximo galardón otorgado a personas e instituciones, fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del pasado 20 de julio. En este sentido, este 29 de octubre se han esclarecido los detalles del evento.

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Además, desde la institución se ha concretado que se entregará este reconocimiento en honor a su vinculación con el Estudio salmantino, cuando se cumplen 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la USAL y Patrimonio Nacional, y enmarcada dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Por su lado, este Premio de Poesía Iberoamericana al poeta valenciano Jaime Siles, reconoce la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica. Está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.