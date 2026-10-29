La Guardia Civil de Salamanca despide a Raúl, el agente fallecido en un accidente de moto en Aldeatejada

La Guardia Civil de Salamanca ha despedido este jueves a Raúl, el agente destinado en el Destacamento de Tráfico de Béjar que falleció el pasado martes 27 de octubre tras sufrir un accidente de moto en Aldeatejada.

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El funeral se ha celebrado durante la mañana de este jueves, en una jornada marcada por la tristeza y el recuerdo del agente. Familiares, amigos y compañeros se han reunido para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos en estos momentos difíciles.