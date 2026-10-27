Muere un segundo motorista en otro accidente de tráfico en Aldeatejada

Un segundo motorista ha muerto en un accidente de tráfico, en esta ocasión en Aldeatejada, en el kilómetro 3 de la CL-512. Un incidente que ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una ambulancia del SACYL, que ha enviado una UVI móvil hasta el lugar. Además, la Guardia Civil también se ha trasladado hasta la zona para regular el tráfico de la zona.

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El suceso se ha producido a las 14:01 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León recibía el aviso de un motorista herido e inconsciente tras una colisión contra un turismo. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el equipo sanitario ha intentado reanimar a la persona en el propio lugar de los hechos durante más de una hora, sin poder hacer nada por salvar la vida del varón y confirmando finalmente el deceso.

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Imágenes del accidente en el que ha muerto un motorista en Aldeatejada

Se trata del segundo motorista que muere en las carreteras salmantinas, tras salirse de la vía un varón de unos 65 años en la carretera que une La Calzada de Béjar con Montemayor del Río, conocida comúnmente como el Tranco del Diablo.

Hace tan solo unos meses, otro motorista moría en las carreteras salmantinas tras ser arrollado por un turismo en Castellanos de Moriscos, en la N-620. Un incidente del que se recibía aviso a primera hora de la mañana, poco antes de las 07:00 horas.