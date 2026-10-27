Una mala caída: la causa de la muerte del camionero fallecido en el accidente de tren de Carrascal de Barregas

El pasado 13 de octubre de 2025, un camionero falleció tras impactar su vehículo contra un tren en Carrascal de Barregas, un incidente que hacía pensar que el camionero se encontraba en el interior del vehículo en el momento del incidente. El suceso ocurría a las 3:20 horas de la madrugada, momento en el que el conductor se salió de la autovía A-62 invadiendo las vías del tren.

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Más tarde, sobre las 3:45 horas, al tener constancia sobre el incidente, la Guardia Civil comunicaba a ADIF la interrupción del tráfico, pero mientras se producía la comunicación y se adoptaban las medidas necesarias, llegó el tren 99162 de Captrain, que chocó contra el camión. A consecuencia del impacto, la locomotora y el vagón del tren descarrilaron completamente.

Al tratarse de una colisión con obstáculo con una víctima mortal fuera de un paso a nivel, se cataloga como accidente grave de investigación obligatoria, quedando pendiente de aclarar la causa del fallecimiento del camionero, lo que también haría que en función de la investigación, no entrara en la la categoría de accidente grave y así no ser de investigación obligada.

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Tras investigarse de manera profunda el suceso, se constató que “el tren colisionó contra el camión cuando el conductor ya lo había abandonado por su propio pie, según el atestado de la Guardia Civil”, por lo que el fallecimiento de la víctima se podría deber a “una mala caída”.

Al tratarse de nuevos hallazgos, se ha modificado la valoración del suceso, por lo que se ha considerado como “una colisión con obstáculo sin víctimas (la víctima habría tenido una causa diferente a la colisión)”. Por esto mismo, el pasado 24 de junio de 2026 se daba por cerrada la investigación “al considerar que los motivos que justificaron su apertura habían resultado no ser reales”.

Según las informaciones de la Sala de Operación del 112 de Castilla y León, se trataba de un varón de 54 años. Además, hasta el lugar se desplazaron efectivos de a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar del siniestro mortal.