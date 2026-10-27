Un corte de tráfico en la calle Bermejeros cambia el acceso al parking Santa Eulalia durante este miércoles

Hasta alrededor de las 17:00 horas de este miércoles 28 de octubre, el primer tramo de la calle Bermejeros estará cortada tráfico debido a la reparación de una avería en la red de abastecimiento eléctrico, lo que provocará cambios en el tráfico que estarán comunicados por varias señales provisionales.

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En primer lugar, estas obras impedirán el giro a la derecha hacia la calle Bermejeros, lo que afectará al acceso al aparcamiento de Santa Eulalia. Por ello, para llegar hasta él, los conductores deberán

continuar recto por la calle Correhuela, girar después a la derecha y subir por Pozo Amarillo en

sentido contrario al habitual, algo que estará permitido durante la jornada hasta alcanzar la

entrada del parking.

Para evitar que esta maniobra excepcional genere situaciones de riesgo, también se cortará la

entrada a la plaza de Santa Eulalia desde Azafranal. Los vehículos autorizados a circular por esta

calle peatonal tendrán que girar a la derecha hacia la calle Toro.



