Salamanca honrará a los muertos con un altar mexicano en la Casa de las Conchas

El Día de los Muertos siempre es un día que se celebra de múltiples formas en el mundo. En España, la tradición hace que miles de familias se acerquen hasta los distintos cementerios a honrar a los seres queridos que ya no están. Como esta, otras culturas se dan cita en la nación y en Salamanca, lo que nos lleva a hablar sobre una bonita tradición que se realiza en la ciudad por segundo año consecutivo y donde tiene como protagonista a los seres queridos de México.

Publicidad Publicidad

La Asociación de Mexicanos de Salamanca realizará un “Altar Día de Muertos de México - II Edición "Ofrenda Mestiza”, organizado conjuntamente entre la institución y el Círculo Hispanoamericano de Salamanca, coincidiendo además con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

De este modo, la iniciativa que sale a raíz de Mexsal impulsa este evento por segundo año consecutivo para así consolidar esta tradición tan latente en los hogares mexicanos. Además, no solamente destacará el altar que se situará en la Casa de las Conchas, sino que se realizarán diferentes actividades para que sea un día de lo más completo.

Publicidad Publicidad

Del mismo modo, vendrá desde Mexico directamente un grupo tradicional para representar la “Viejada mexicana” (Xantolo), para así llenar de color el casco antiguo de la capital del Tormes con un gran pasacalles.

Así pues, desde el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre, se podrá disfrutar del Altar en la Biblioteca Pública de Salamanca de la Casa de las Conchas, con la inauguración a partir de las 12:00 horas. Más tarde, a las 12:15 horas, se realizará una conferencia sobre la Escuela de Salamanca e Isabel la Católica a cargo de Esther del Brío.

A las 13:00 horas, se realizará un espectáculo de música y danza tradicional de la Huasteca Veracruzana a cargo de "La Parranda La Pila", y ya para las 19:30 horas, habrá un pasacalles de la "Viejada mexicana" por el centro histórico”.

Publicidad Publicidad

Una semana después, también continuarás las actividades, en esta ocasión con una actividad familiar de 11:30 horas a 13:00 horas con pintacaras, catrina viviente y música en vivo.