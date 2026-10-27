La moda sostenible se hace presente en Salamanca con la exposición 'Entretelas'

Hasta el próximo miércoles 11 de noviembre, el 'Centro Municipal Integrado Trujillo' acoge la exposición 'Entretelas', que reúne un total de 25 obras elaboradas por más de un centenar de estudiantes de la USAL con un objetivo claro: incitar a la reflexión sobre el impacto de la moda rápida y apostar por la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, los derechos laborales y la economía circular.

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Exposición Entretelas (2)

De esta manera, estudiantes del primer ciclo de las asignaturas de Escultura y Pintura del Grado en Bellas Artes de la USAL han trabajado en equipo para transformar prendas de segunda mano en creaciones artísticas bajo la dirección de los profesores Aquilino González Barrio y Juan Sebastián González Rodríguez.

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Fruto de este trabajo, la muestra reúne una amplia variedad de propuestas artísticas, entre las que se encuentran instalaciones, vídeos, esculturas, pinturas y obras conceptuales. De esta manera, tal y como apunta la USAL, 'Entretelas' pretende concienciar sobre el impacto ambiental de los residuos textiles: "Como alternativa, promueve la reutilización y la compra de ropa de segunda mano, que alarga la vida de las prendas y reduce la contaminación".

Exposición Entretelas (5)

El material utilizado, por lo tanto, procede de los contenedores de color violeta distribuidos por la ciudad de Salamanca, gestionados por la cooperativa Porsiete, la entidad autorizada en Salamanca por la Junta de Castilla y León para gestionar los residuos de ropa, textiles y calzado desde 2011. Según detallan desde la USAL, desde el inicio de su actividad, ha gestionado un total de 6.852.000 kilogramos de residuos, con una media anual de 670.100 kilogramos.