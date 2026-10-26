Desde este lunes 26 de octubre hasta el 30 de octubre, Salamanca se viste de emprendimiento con la décima edición de la Semana de Emprendimiento Sostenible con Impacto Social, Cultural y Medioambiental.

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Con cinco días organizados por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, la capital del Tormes se integra en un evento que reunirá a emprendedores, empresas, instituciones y ciudadanía en torno a iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Para la USAL, la conexión con las ODS es fundamental”, ha apuntado el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata.

En este sentido, Emiliana Pizarro, directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca (SIPPE), ha dejado claras las claves del emprendimiento sostenible: ser social, cultural y renovable. “Para que un proyecto tenga esta calificación debe repercutir en una labor para los demás. La transferencia no se centra únicamente en la tecnología”, ha concluido Pizarro.

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Cinco días de eventos y actividades centrados en cinco ejes temáticos

Teniendo en cuenta estos detalles, la Semana de Emprendimiento Sostenible 2026 cuenta con un programa estructurado en torno a cinco ejes temáticos. Así, este lunes 26 está dedicado al emprendimiento sostenible, el martes 27 al emprendimiento cultural, el miércoles 28 al medioambiental, el jueves 29 será protagonista la economía circular y el viernes 30, el emprendimiento y la economía social.

De forma paralela a esta programación, esta edición incluye una exposición presencial, con 27 carteles de empresas, y otra virtual 3D, de otras 27 empresas y proyectos: “Así, Salamanca se convertirá en un escaparate del ecosistema del emprendimiento de la ciudad”.

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Además, se organizarán distintas actividades presenciales en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo. En Salamanca se realizará la charla ‘Horizontes de emprendimiento en Educación Ambiental’ en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales; en Béjar se llevará a cabo el taller ‘Reciclaje de plástico: una segunda vida a los residuos’ en la ETSII. Tal y como apuntan, estas dos actividades presenciales computan para el Pasaporte de Empleo USAL, favoreciendo la formación continua del alumnado universitario.

Finalmente, en Ciudad Rodrigo, y en colaboración con el CIS La Estrella se ha organizado la jornada ‘La Raya Emprende’. En este sentido, Emiliana Pizarro ha detallado que el objetivo es que “los emprendedores puedan compartir diferentes visiones e ideas a lo largo de la jornada”.

Por último, se impulsará el concurso ‘Una frase, un impacto: emprendimiento sostenible’, cuyo objetivo es promover la reflexión y dar visibilidad al emprendimiento sostenible dentro de la comunidad universitaria, premiando la creatividad y la capacidad de síntesis de los participantes a la hora de definir qué es para ellos el emprendimiento sostenible.

Esta competición, que pide que los participantes envíen un vídeo en el que aparezcan describiendo el emprendimiento sostenible, contará como primer premio una cámara fotográfica instantánea, y como segundo, unos cascos inalámbricos.

Compromiso con la innovación y la sostenibilidad

De esta manera, con esta iniciativa, la Universidad de Salamanca refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto social de los proyectos emprendedores, impulsando la colaboración entre distintos agentes para alcanzar los ODS: “El objetivo es que todas las empresas y todos los emprendimientos busquen ser sostenibles”, ha concluido Bueno de Mata.