La Junta renueva el acuerdo con la USAL para potenciar las competencias digitales hasta 2030

La Junta de Castilla y León ha prorrogado hasta el 16 de septiembre de 2030 el protocolo de colaboración con la Universidad de Salamanca y el resto de instituciones académicas públicas de la Comunidad.

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Este acuerdo, impulsado por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, da continuidad a la alianza iniciada en 2022 para fomentar la capacitación tecnológica entre los estudiantes salmantinos y la ciudadanía.

La iniciativa permite a la comunidad universitaria de la USAL acceder de forma gratuita a ‘tuCertiCyL’, el sistema oficial de certificación de competencias digitales basado en el marco europeo DigComp. La plataforma evalúa 21 competencias clave y ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener créditos ECTS.