Salamanca reunirá a líderes internacionales en un foro sobre los grandes retos globales del 4 al 6 de noviembre

La Universidad de Salamanca se convertirá del 4 al 6 de noviembre de 2026 en punto de encuentro internacional para abordar algunos de los principales desafíos del mundo actual. El Salamanca Forum 2026 reunirá a líderes universitarios, representantes institucionales, empresarios y miembros de la sociedad civil en un encuentro que aspira a consolidarse como una cita permanente para el diálogo internacional.

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El foro se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y cuenta con financiación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Salamanca, Raúl Sánchez Prieto, ha presentado este miércoles los detalles de una iniciativa que pretende recuperar el legado de los pensadores salmantinos para reflexionar sobre los desafíos del presente.

La programación estará articulada en torno a seis grandes ejes: la colaboración académica entre universidades de Iberoamérica, Europa, Oriente Próximo y Asia; la responsabilidad económica y social; la innovación responsable; la inteligencia artificial; la tecnología sostenible y la gobernanza global.

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El encuentro arrancará el miércoles 4 de noviembre por la tarde, con una reunión previa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. La inauguración oficial tendrá lugar a las 16:00 horas y estará presidida por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez.

Durante esa primera jornada también se celebrará el Foro de Líderes Universitarios, que contará con la participación de rectores y representantes académicos de distintos países. Entre ellos figuran responsables de la Universidad Politécnica del Perú, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y la Universidad Católica de Costa Rica.

También está prevista la participación del rector de la Universidad Al Qasimia, de Emiratos Árabes Unidos, y del presidente de la Universidad de Wurzburgo, en Alemania. Con este encuentro, Salamanca busca reforzar su papel como punto de conexión entre universidades de diferentes regiones del mundo.

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La inteligencia artificial y la economía centrarán las mesas redondas El jueves 5 de noviembre será la jornada central del foro, con cuatro mesas redondas dedicadas a cuestiones económicas, tecnológicas y sociales.

La primera abordará la responsabilidad económica y social en Iberoamérica y contará, entre otros participantes, con Isidoro Alanís, presidente del Grupo Global Exchange; Paulino Benito, presidente de CEOE CEPYME Salamanca; Gerardo Iracheta, presidente de Sigma Dos, y Omar González, presidente del Grupo Trinity.

A continuación, la atención se trasladará a la economía y la innovación responsable. En esta mesa participarán Alex Lipton, responsable mundial de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi; Judith Arnal, consejera del Banco de España, y Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.

Por la tarde, el debate se centrará en la inteligencia artificial y su impacto en la infancia, con representantes de International Airlines Group (IAG) y Amazon, entre ellos Ricardo Vidal y Anna Ghion.

La última mesa estará dedicada a las ciudades inteligentes, la sostenibilidad y la tecnología. En ella intervendrán los alcaldes de Salamanca y Valladolid, Carlos García Carbayo y Jesús Julio Carnero, respectivamente, además del director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y de Beatriz Herranz, directora territorial de Telefónica Empresas.

El viernes 6 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, el foro abordará la gobernanza global en una mesa redonda que pondrá el broche al programa.

Entre los participantes anunciados figuran Miguel Ángel Moratinos, alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones; Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, y los embajadores de China y Egipto en España, entre otros representantes.

Un foro con vocación de continuidad Más allá de las jornadas de debate, la Universidad de Salamanca aspira a que el encuentro se convierta en un espacio estable de cooperación entre universidades, instituciones, empresas y sociedad civil.

La iniciativa recupera el legado de la Escuela de Salamanca, cuyos pensadores contribuyeron al desarrollo de reflexiones sobre el derecho internacional, la dignidad humana y la economía en un contexto de creciente interconexión entre sociedades.