La Universidad de Salamanca avanza en su proyecto en China con la bienvenida a sus primeros estudiantes

La Universidad de Salamanca (USAL) ha participado en Jinan en la bienvenida a los estudiantes de grado de la Universidad Jianzhu de Shandong que se convertirán en los primeros alumnos de su futuro campus en China, pendiente todavía de la aprobación de las autoridades españolas.

Publicidad Publicidad

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, asistieron al encuentro, donde presentaron la institución salmantina y conversaron con estudiantes y profesores.

Durante el acto, Corchado impartió la lección inaugural 'Conocimiento, tecnología y humanidad: construyendo juntos el futuro', en la que destacó la importancia de la formación universitaria, la investigación, la innovación y el uso responsable de la inteligencia artificial. Además, animó a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y la colaboración internacional.

Publicidad Publicidad

Por su parte, Sánchez Prieto se dirigió a los estudiantes en chino y los animó a mantener la curiosidad, convertirse en puentes entre culturas y afrontar los avances tecnológicos con razón y empatía.