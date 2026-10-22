El emprendimiento femenino en tecnología centra una jornada organizada por la Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca

El Grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca, junto a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, ha celebrado el encuentro “Mujeres que innovan. Se trata de una jornada sobre emprendimiento, tecnología y liderazgo”, que ha tenido lugar en la Casa de la Mujer Clara Campoamor de Salamanca y que forma parte del proyecto europeo HerTechVenture, enmarcado en la programación del cuarto trimestre de 2026 de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca.

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HerTechVenture es un proyecto europeo, liderado por la USAL y financiado por el programa Erasmus+, que busca fomentar la participación de las mujeres en la innovación y el emprendimiento tecnológico mediante el desarrollo de competencias emprendedoras, programas de mentoría y experiencias prácticas, ofreciendo un espacio para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de las mujeres en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como sobre la importancia de los referentes femeninos. En la iniciativa participan instituciones de educación superior de España, Italia, Portugal, Grecia y Polonia.

Resultados del proyecto HerTechVenture La jornada comenzó con la presentación de los principales resultados del proyecto, a cargo de Alicia García-Holgado, profesora titular de la Universidad de Salamanca e investigadora principal del proyecto en la institución académica. Durante su intervención, realizó un recorrido por las iniciativas desarrolladas en los cinco países participantes, incluyendo programas de formación en competencias emprendedoras, recursos inspiradores, mentorías y hackatones nacionales e internacionales.

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Entre los resultados más destacados se encuentran la participación de más de un centenar de mujeres en la academia formativa HerTechVenture y el desarrollo de un programa internacional de mentoría, en el que participaron 37 mentorizadas y 39 mentoras.

El encuentro también contó con la intervención de Siria Valenzuela Arvizu, doctoranda de la Universidad de Salamanca e integrante del equipo SilverTech, que participó tanto en el hackaton nacional como en la final, quien explicó el proceso de creación y desarrollo de “Mavi”, una solución tecnológica basada en inteligencia artificial para facilitar la interacción de las personas mayores con los entornos digitales.

“Tecnología, innovación y emprendimiento” La profesora de la Universidad de Salamanca y coinvestigadora principal de HerTechVenture, Ana Belén González Rogado, fue la encargada de moderar la mesa redonda “Tecnología, innovación y emprendimiento”, que contó con la participación de Ángeles Domínguez Cuenca, investigadora especializada en educación STEM y estudios de género en ciencia y tecnología; Irene Fernández Prados, ingeniera informática, fundadora y CEO de EssensUp, y mentora del programa HerTechVenture; y Lidia Villareal Castán, estudiante del doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca y participante del Hackathon HerTechVenture.

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La jornada concluyó con un espacio de diálogo con el público, que permitió compartir experiencias e inquietudes sobre las oportunidades de las mujeres en los ámbitos STEM y el emprendimiento.