Comienzan las LVIII Jornadas de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca

El Pro Prefecto del Dicasterio para la Evangelización, mons. Rino Fisichella, ha inaugurado este miércoles las LVIII Jornadas de Teología, organizadas por la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) bajo el título 'La catequesis hoy: entre el primer anuncio, el catecumenado y la iniciación cristiana'.

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En su intervención, titulada 'La catequesis al servicio de la Revelación: comunicar la verdad que salva', el teólogo italiano ha reivindicado la cultura del encuentro frente al individualismo digital y ha subrayado que la transmisión de la fe exige una experiencia existencial y un compromiso de vida continuado, más allá de la mera instrucción doctrinal. En este sentido, ha alertado sobre la drástica interrupción en la transmisión intergeneracional de la fe en la sociedad contemporánea.

Durante su ponencia inaugural, Fisichella ha defendido la urgencia de promover una auténtica cultura del encuentro personal y directa como clave fundamental para revitalizar la vivencia cristiana.

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Apoyándose en la célebre cita del Fausto de Goethe —«Lo que has heredado de tus padres, reconquístalo si quieres poseerlo»—, el teólogo ha enfatizado que la fe no puede asumirse de manera pasiva ni conservarse por mero automatismo o tradición, sino que requiere una apropiación activa por parte de cada persona.

Durante su intervención, ha profundizado en la distinción clásica inspirada en San Agustín entre la fides qua —el acto íntimo, libre y personal con el que se cree— y la fides quae —el patrimonio doctrinal compartido—. En este sentido, ha aclarado que el primer anuncio o kerygma no constituye una simple etapa previa o temporal, sino el corazón permanente de toda la vida y la acción catequética, centrado en la persona de Jesucristo.

Frente al fenómeno del analfabetismo religioso y al predominio de la cultura digital, mons. Rino Fisichella instó a no condenar las nuevas tecnologías ni las redes sociales, sino a habitarlas con responsabilidad para ser capaces de transformar las interacciones virtuales en encuentros reales, sinceros y de mirada directa. Asimismo, ha recordado que la catequesis no debe reducirse a una instrucción escolar enfocada únicamente a recibir un sacramento, sino a un acompañamiento comunitario que perdure a lo largo de toda la vida. “Cuando un encuentro es auténtico, cada uno se descubre a sí mismo y se siente involucrado en un proceso de transmisión que garantiza que la fe siga siendo una propuesta de vida plena”, ha concluido.

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Jornadas Teología 7

Transmitir la fe Previamente, en la presentación de las Jornadas, el decano de la Facultad, Román Ángel Pardo Manrique, ha subrayado la importancia de abordar la catequesis con rigor y capacidad de respuesta ante las transformaciones culturales actuales. Del mismo modo, ha insistido en la idea de que “transmitir la fe es una virtud que debe desarrollarse mediante la articulación entre potencia y acto, promoviendo el encuentro personal con Jesucristo”.

El decano ha rememorado la tradición teológica de la Escuela de Salamanca y la figura de Francisco de Vitoria como ejemplo de renovación metodológica y apertura a los retos de su tiempo y ha recuperado un pasaje de una homilía de Benedicto XVI en el que enfatizaba sobre la necesidad de una pastoral orgánica, la escucha atenta de la Palabra de Dios y el fomento del bien común y la comunión entre sacerdotes, religiosos y laicos.

A continuación, el profesor Miguel López Varela, coordinador de las Jornadas, ha señalado que estas pretenden explicar el desafío que afronta la catequesis en un entorno secularizado y fragmentado, donde el primer anuncio, el catecumenado y la iniciación cristiana deben integrarse de forma coordinada y no como fases aisladas.

Tras la presentación, el consultor del Dicasterio para la Evangelización y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, Xavier Morláns i Molina ha pronunciado la primera ponencia marco, titulada 'La recuperación del Anuncio cristiano. La eficacia sacramental de la Palabra', a la que ha contestado el profesor del Instituto de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X de Madrid, José María Pérez Navarro, con la conferencia 'La sinfonía de la Palabra de Dios en la Catequesis'.

Programa de las jornadas Las sesiones continúan a partir de las 16:30 h en el Auditorio San Juan Pablo II, donde los expertos abordarán los retos del proceso global de evangelización en un contexto sociocultural caracterizado por cambios acelerados y la búsqueda de nuevas referencias de sentido.

El programa, además, profundizará en la necesidad de integrar de forma orgánica el primer anuncio, el catecumenado y la iniciación cristiana para acompañar la conversión, la maduración de la fe y la inserción eclesial. Con el objetivo de dar respuesta a estos desafíos, las jornadas adoptan un enfoque interdisciplinar que combina las ciencias teológicas con aportaciones de la sociología y la psicología.