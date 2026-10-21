Morante, Roca Rey y Diego Ventura, entre los triunfadores de la Feria Taurina de Salamanca 2026

La Federación de Peñas taurinas de la provincia de Salamanca “Helmántica” ya ha elegido a sus triunfadores de 2026 entre los que destacan figuras del toreo como Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey o Diego Ventura.

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Los salmantinos Marco Pérez y Julio Norte también serán galardonados en la que será la XXXVIII Gala Cultural Taurina que se celebrará el próximo 12 de noviembre por la tarde en el Teatro Liceo.

A falta de concretar todavía el premio mayor que otorga el Ayuntamiento de Salamanca a la ‘Mejor Faena’, los otros 18 premios ya tienen nombre.

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Los tres pertenecientes a la Peña Taurina Salamantina han recaído en ‘Vanidoso’, astado de Garcigrande que toreó Marco Pérez; y Julio Norte designado como el ‘Mejor quite artístico o de riesgo’ y como el ‘Torero revelación de 2026’.

Al haber sido designado también ‘Vanidoso’, de Garcigrande, como el ‘Toro de Oro’ y también como el “más bravo de la feria”, el mayoral de esta ganadería, Gonzalo Sepúlveda, recibirá otro trofeo igual que en las dos anteriores galas.

El trofeo al ‘Mejor Picador que realizó la labor más completa de la feria’, otorgado por Millán Sagrado, es para el varilarguero Ángel Luis Sánchez; el ‘Mejor par de banderillas’ es para el zamorano Javier Gómez Pascual que se ha retirado esta temporada de los ruedos igual que el salmantino José Andrés Gonzalo que recibirán la ‘Placa al Mérito Taurino’.

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La Asociación Taurina de Guijuelo concede a Diego Mateos el IV Premio al ‘Novillero Triunfador de la Feria de la Virgen de la Vega’ que cortó una oreja a la novillada de Adelaida Rodríguez.

Entre los matadores de toros que serán premiados en la gala de noviembre destacan figuras como Morante de la Puebla al que se le han concedido los ‘Mejores Naturales’ y Roca Rey que recibirá el ‘XI Trofeo a la Mejor Estocada’. Por primera vez también será premiado un rejoneador con el ‘I Trofeo al Rejoneador Triunfador de la Feria’, que en este caso será para Diego Ventura que cortó cuatro orejas en total.

Los salmantinos Marco Pérez y Julio Norte son los dos únicos salmantinos matadores de toros que serán premiados por sus actuaciones en la Feria de 2026.

Marco Pérez ha sido elegido como ‘Triunfador Charro’ y como ‘Triunfador de la Feria’; Julio Norte, por su parte, que hizo su presentación en La Glorieta, recibirá los premios al ‘Quite artístico o de riesgo’ y al ‘Torero revelación’.