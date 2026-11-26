Profesionales taurinos de Salamanca, compañeros del picador de toros Curro Sánchez, han organizado un concurso de Faenas y Doma de Campo en su memoria.

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El evento tendrá lugar el 19 de diciembre en el corredero El Palancar, en la finca de Traguntía, y contará con la asistencia de las colleras más destacadas de España, Francia y Portugal (35 en total). A mayores, el matador de toros salmantino, Alejandro Marcos tentará una vaca a campo abierto.

El concurso se regirá por el reglamento habitual de estas faenas, pero no se puntuará al tener un fin solidario.

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Durante el concurso habrá una rifa que contará con numerosos premios y además, se abrirá una Fila Cero (ES2500493777492914005091) para quienes quieran contribuir con una aportación económica, que sumada a los recaudado de las incripciones del concurso y la venta de las papeletas, será destinado a la viuda y los hijos de Curro Sánchez.

Cartel Del Concurso De Faena Y Doma De Campo En Homaneja Al Picador De Toros Salmantino Curro Sánchez En la presentación que ha tenido lugar en la mañana de este jueves han estado presentes varios compañeros de profesión de Curro, entre ellos los varilargueros Manuel José y Óscar Bernal y Alberto Sandoval, así como los banderilleros Guillermo Barbero y David Salvador, o los matadores de toros José Ignacio Sánchez, Alejandro Marcos y Marcos Hernández, también ganadero de Domingo Hernández, además del comunicador Paco Cañamero, familiares y allegados. Algunos de los presentes ya figuran en el listado de personas inscritas para correr las reses reseñadas: 70 en total con ganado bravo y cruzado; la previsión es que a esta cita acudan también reconocidas figuras del toreo.

Según han declarado los presentes, este concurso nace de una idea conjunta entre los amigos de Curro con el objetivo de rendirle homenaje arropar a los familiares en estos duros momentos.