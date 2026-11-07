El mundo del toro llora la muerte de Curro Sánchez

El mundo del toro despide al picador Curro Sánchez tras perder la vida en un accidente de tráfico este sábado, 7 de noviembre. El luto se ha hecho sentir en las redes sociales, sucediéndose diferentes mensajes que expresaban ese último adiós, además de brindar todo el ánimo posible a la familia.

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En los últimos tiempos era mayoral de Pedraza de Alba, formando parte en años anteriores de la cuadrilla de Manuel Diosleguarde, Héctor Gutiérrez o Alejandro Marcos. Como es lógico, diferentes ganaderías, asociaciones, amigos y admiradores han querido mandar su mensaje al cielo.

La ganadería de Pedraza de Yeltes ha expuesto la pena y el sentir de toda la familia taurina que rodeaba al picador: “Que pena más grande se nos va Curro nuestro hombre uno más de la familia D.E.P”.

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Que pena más grande se nos va Curro nuestro hombre uno más de la familia D.E.P https://t.co/RMUEMbr538 — Pedraza de Yeltes (@pedrazadyeltes) November 7, 2026 Diferentes personalidades, desde profesionales hasta periodistas, amigos y conocidos han querido mandar un mensaje de ánimo a la familia y allegados, llorando la muerte de Miguel Ángel “Curro” Sánchez.

El matador de toros Manuel Diosleguarde ha sido uno de los primeros profesionales en recordar al picador con una imagen en la que Curro aparece junto al resto de la cuadrilla que acompañó este año al charro en su presencia en Las Ventas: “AMIGO Curro. Te voy extrañar”.

AMIGO Curro. Te voy extrañar. https://t.co/xSyn6pbmGA — Manuel Diosleguarde (@mdiosle) November 7, 2026 Las redes sociales de profesionales taurinos y personas vinculadas con el mundo del toro se están inundando de fotos suyas recordándolo y lamentando el fallecimiento.

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Lamentamos profundamente el fallecimiento de Curro Sánchez, mayoral de Pedraza de Yeltes, picador y hombre estrechamente vinculado al campo charro. Desde la Asociación El Toro de Madrid trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. DEP. 📸 @objetivoeltoro https://t.co/plQ7h4Pkv6 — Asoc. El Toro de Madrid (@ATorodeMadrid) November 7, 2026 🖤 El Ciudad Rodrigo CF vuelve a estar de luto. Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento esta mañana de Curro Sánchez en un accidente de tráfico, padre de Manuel y Juan, jugadores de nuestra cantera y mayoral de la ganadería Pedraza de Yeltes. DEP, Curro https://t.co/cPSv0D3sqU — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) November 7, 2026 El campo bravo pierde a otro gran profesional! Queremos dar el pésame a toda su familia y a todos los integrantes de la ganadería de Pedraza de Yeltes. DEP https://t.co/6GhUboTNua — Victoriano del Río (@PRGtoros) November 7, 2026 Juan del Alamo despide a Curro Sánchez en instagram