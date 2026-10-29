La Casa Chopera se desvincula de la gestión de BMF Toros en todas sus plazas, incluida la de Salamanca

La Casa Chopera se desvincula de la gestión de BMF Toros en todas sus plazas, incluída la de Salamanca.

Publicidad Publicidad

Ha sido la empresa familiar quién a través de un comunicado ha confirmado su ruptura con el grupo mexicano BAL en la tarde de este jueves 29 de octubre.

La unión de Casa Chopera con el grupo mexicano BAL, propiedad de la familia Baillères, dio comienzo hace diez años, convirtiéndose en una sociedad a través de la cual ambas partes han desarrollado conjuntamente su actividad empresarial hasta ahora.

Publicidad Publicidad

En el comunicado de la ruptura se expone: "Los integrantes de la Casa Chopera queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la familia Baillères por estos años de colaboración y trasladarles nuestros mejores deseos de éxito en sus futuros proyectos".

De ahora en adelante, Martínez Flamarique (Casa Chopera) retoma su actividad empresarial de manera plenamente independiente, por lo que el grupo Baillères, en representación de Antonio Barrera, será quien gestione en exclusiva las plazas de toros de Salamanca, Bilbao, Logroño y San Sebastián.

Casa Chopera es una de las empresas familiares más reconocida en el mundo del toro, en el ámbito empresarial y de apoderamientos, y que ha tenido un gran peso en ciudades como Salamanca, San Sebastián o Bilbao,

Publicidad Publicidad