domingo 18 de octubre a las 18:00 horas, clase magistral taurina, que se celebrará en la Plaza de Toros del municipio salmantino de la mano de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. El próximo Alba de Tormes tiene una nueva cita integrada en sus Fiestas Patronales : la esperada, que se celebrará en la Plaza de Toros del municipio salmantino de la mano de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Así lo han presentado este lunes Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes; y Jesús María Ortiz, diputado de Tauromaquia. En este evento, celebrado en el Palacio de la Salina, tampoco han faltado el director de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y los toreros Valentín Hoyos y Damián Castaño

Clase Magistral Taurina Alba De Tormes

Durante la comparecencia, Concepción Miguélez ha destacado que "es un orgullo acoger esta clase magistral en las fiestas de Santa Teresa", recordando además la afición del municipio por la cultura taurina. "Alba de Tormes es un pueblo taurino y en sus fiestas nunca faltan estos festejos", ha apuntado la alcaldesa.