Once mujeres víctimas de explotación sexual han sido liberadas gracias a una operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil.

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Ambos cuerpos han logrado desarticular una organización criminal de carácter internacional que contaba con un prostíbulo y actividad en Salamanca, además de Parla y Toledo.

La investigación se ha saldado con el arresto de seis personas, dos de ellas ya se encuentran en prisión provisional, así como el registro a cinco domicilios y la clausura de cuatro inmuebles usados como pisos prostíbulo.

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Según la información remitida por la Policía Nacional, la investigación comenzó en marzo de 2026, al recibirse una denuncia que alertaba de un posible caso de trata. Tras las primeras gestiones se pudo comprobar que existía una organización criminal internacional, integrada por al menos diez personas y que contaban con una estructura jerarquizada y funciones muy definidas.

La red captaba a las mujeres en sus países de origen, la gran mayoría en Paraguay, y les ofrecían promesas de trabajo aprovechando su situación de especial vulnerabilidad. Para ello, usaban vínculos de confianza, en algunos casos familiares, para ofrecer esas falsas oportunidades laborales que consistían, la gran mayoría, en ser cuidadoras de niños en España.

Una vez que las mujeres aceptaban las ofertas, integrantes de la organización establecidos en Paraguay se encargaban de facilitar y supervisar los trámites necesarios para organizar su traslado a España.

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Sin embargo, a su llegada, las víctimas descubrían que las condiciones prometidas eran falsas. Los responsables les comunicaban que debían ejercer la prostitución para saldar una deuda económica impuesta por los gastos del viaje de unos 4.000 euros aproximadamente, cuyo importe era muy superior al coste real generado.

Obligadas a ejercer la prostitución y sometidas a un control permanente Una vez en España, las mujeres eran trasladadas a distintos pisos prostíbulos repartidos entre las localidades de Parla, Toledo y Salamanca, bajo condiciones especialmente gravosas, con jornadas de 24 horas al día durante siete días de la semana.

Del mismo modo, la Policía Nacional explica que las víctimas no podían rechazar los servicios sexuales demandados, no tenían acceso al dinero que obtenían y estaban sometidas a un control permanente por parte de los integrantes de la red.

Para garantizar ese control, los responsables utilizaban cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles, que permitían supervisar de forma remota la actividad de las mujeres y comprobar el cumplimiento de las órdenes establecidas. Además, tenían restringida su libertad de movimientos y no podían abandonar los pisos sin la compañía de algún integrante de la organización.

Además de todo esto, las víctimas también recibían continuas amenazas y coacciones, tanto a ellas como a sus familiares.

Red jerarquizada La investigación permitió determinar que la red contaba con una estructura organizada en distintos niveles. En la parte superior se encontraban los principales responsables, encargados de dirigir y controlar la actividad criminal. Otros integrantes gestionaban los inmuebles y supervisaban directamente a las mujeres, mientras que el resto asumía funciones de apoyo logístico, como los desplazamientos de las víctimas, la publicación de anuncios de internet y la facilitación de los trámites necesarios para los traslados desde sus países de origen.

Para captar clientes, la organización publicitaba los servicios sexuales a través de plataformas de contenido sexual, donde se difundían fotografías de las mujeres, las tarifas y los datos de contacto. También utilizaban el alquiler semanal de habitaciones como fórmula para intentar ocultar la verdadera actividad que se desarrollaba en los inmuebles.

Un prostíbulo clausurado en Salamanca Una vez que fueron identificados los integrantes de la organización, el 26 de octubre se llevó a cabo un operativo policial donde se practicaron cinco registros en Parla, Toledo y Salamanca, culminando con la detención de seis personas (cinco en la Comunidad de Madrid y una en Guadalajara).

Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 1.000 euros en efectivo, 29 gramos de cocaína, terminales telefónicos, dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con los hechos investigados.

Así mismo, se procedió a la identificación y liberación de once víctimas de explotación sexual, de nacionalidad paraguaya (5), colombiana (3), venezolana (2) y española (1).

En cumplimiento del mandamiento judicial, se clausuraron cuatro pisos prostíbulo utilizados por la organización: dos en Parla, uno en Toledo y otro en Salamanca.